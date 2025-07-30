В Татарстане необходимо заменить 33% коммунальных сетей

В этом году планируется отремонтировать 485,3 км сетей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане необходимо заменить почти 9 тыс. км коммунальных сетей, или 33,2% от общего числа. В этом году планируется отремонтировать 485,3 км сетей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин на заседании коллегии Госкомитета республики по тарифам.

Нуждаются в замене сегодня сети водоснабжения (5,7 тыс. км, или 30,8%), водоотведения (2 тыс. км, или 40%) и теплоснабжения (почти 1,2 тыс. км, или 37,4%). По словам спикера, целевой показатель к 2030 году — ежегодная замена не менее 2,5% сетей. «Необходимо увеличение финансирования инвестиционных программ», — говорилось в продемонстрированной на коллегии презентации.

Благодаря федеральной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры в 2025 году заменят 99,7 км инженерных сетей. На эти цели направят 3,2 млрд рублей, из них 1,6 млрд — из федерального бюджета. По республиканской программе отремонтируют 269 км сетей на 8,5 млрд рублей. Всего в этом году планируют модернизировать 136 объектов на 11,7 млрд рублей.

Напомним, недавно в пресс-службе правительства республики сообщали, что модернизация коммунальной инфраструктуры в Татарстане выполнена на 57%. Наиболее успешно реализуется программа обеспечения населения питьевой водой — в этой области реализовано уже 78% работ.



Галия Гарифуллина