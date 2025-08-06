В мае 2025 года все ключевые категории книжного рынка США показали спад

В мае 2025 года продажи книг у 1325 американских издательств снизились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

В мае 2025 года продажи книг у 1325 американских издательств, которые участвуют в программе StatShot Ассоциации американских издателей, снизились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение зафиксировано во всех основных категориях, пишет Publishers Weekly.

Продажи книг для взрослой аудитории упали на 9,6%. Внутри этой категории художественная литература снизилась на 8,3%, нехудожественная — на 11,3%. За первые пять месяцев года общий спад в этой группе составил 4%. Художественная литература потеряла 4,9%, нехудожественная — 2,7%.

Среди форматов в мае сильнее всего просели печатные издания. Продажи художественных книг в твердой обложке сократились на 11,8%, в мягкой — на 12,6%. Аудиокниги частично компенсировали спад: в этом сегменте рост составил 11,2%. Продажи электронных книг снизились на 2,3%. Нехудожественные книги для взрослых также показали слабые результаты в печати: продажи в твердой обложке упали на 5,6%, в мягкой — на 21,7%. В цифровом формате наблюдался рост. Аудиокниги выросли на 7,8%, электронные — на 3%.

Сегмент детской и подростковой литературы в мае снизился на 5,8%. Падение связано исключительно с художественной литературой, где продажи сократились на 11,1%. Основной спад пришелся на печатную продукцию: книги в твердой обложке упали на 18,8%, в мягкой — на 11,9%. Цифровые форматы показали рост: аудио увеличилось на 28,2%, электронные книги — на 9,6%. Нехудожественная литература для детей и подростков показала рост продаж на 20,9% благодаря росту на 24,7% в категории мягкой обложки. Продажи в твердой обложке в этом сегменте снизились лишь на 0,4%. В целом за первые пять месяцев 2025 года продажи детской и подростковой литературы сократились на 0,4%.

Сегмент религиозной литературы, который хорошо начал год, в мае показал снижение на 3,1%. С начала года падение составило 0,2%. Продажи учебных материалов для вузов в мае снизились на 1,6%. Профессиональная литература упала на 15,1%. В то же время университетские издательства показали незначительный рост — на 0,1%.

В целом с января по май 2025 года совокупные продажи всех издательств, участвующих в программе StatShot, снизились на 1,8%.

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Екатерина Петрова