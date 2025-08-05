Казгордума соберется 12 августа

Первым пунктом станет обсуждение присвоения звания «Почетный гражданин города Казани» в 2025 году

Фото: Сафина Аделия

Казанская городская дума проведет свою XL сессию 12 августа 2025 года в 10.00 в Казанской ратуше на улице К. Маркса, 33. В повестке дня несколько значимых вопросов. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии.

Первым пунктом станет обсуждение присвоения звания «Почетный гражданин города Казани» в 2025 году. Также депутаты рассмотрят вопросы, связанные с городским стратегическим планированием и созданием комфортной городской среды, в частности работу МБУ «Институт развития города Казани».

Кроме того, планируется внести изменения в Устав муниципального образования и Регламент Казгордумы. Депутаты обсудят поправки к решениям, касающимся должностного знака мэра Казани и порядка работы помощников депутатов.

Важным вопросом станет предложение кандидатур для резервов участковых избирательных комиссий города. Также депутаты признают утратившими силу некоторые ранее принятые решения.

Напомним, что депутатам Казгордумы запретили нанимать более трех помощников. Документ подписал мэр Казани Ильсур Метшин.

Анастасия Фартыгина