Депутатам Казгордумы запретили иметь больше трех помощников

Такое решение приняли в целях более тесного взаимодействия депутатов с избирателями

Фото: Мария Зверева

Депутатам Казгордумы запретили нанимать более трех помощников. Проект решения опубликован на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.

Документ подписал мэр Казани Ильсур Метшин.

Такое решение было принято для повышения эффективности работы депутатов Казгордумы и их более тесного взаимодействия с избирателями. До этого депутатам разрешалось иметь до пяти помощников.



Ранее сообщалось, что на XXXIX сессии Казанской городской думы были рассмотрены и утверждены изменения в бюджет города на 2025 год.



Дарья Сайфиева