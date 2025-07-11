Депутатам Казгордумы запретили иметь больше трех помощников
Такое решение приняли в целях более тесного взаимодействия депутатов с избирателями
Депутатам Казгордумы запретили нанимать более трех помощников. Проект решения опубликован на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.
Документ подписал мэр Казани Ильсур Метшин.
Такое решение было принято для повышения эффективности работы депутатов Казгордумы и их более тесного взаимодействия с избирателями. До этого депутатам разрешалось иметь до пяти помощников.
Ранее сообщалось, что на XXXIX сессии Казанской городской думы были рассмотрены и утверждены изменения в бюджет города на 2025 год.
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