Новости общества

19:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутатам Казгордумы запретили иметь больше трех помощников

18:53, 11.07.2025

Такое решение приняли в целях более тесного взаимодействия депутатов с избирателями

Депутатам Казгордумы запретили иметь больше трех помощников
Фото: Мария Зверева

Депутатам Казгордумы запретили нанимать более трех помощников. Проект решения опубликован на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.

Документ подписал мэр Казани Ильсур Метшин.

Такое решение было принято для повышения эффективности работы депутатов Казгордумы и их более тесного взаимодействия с избирателями. До этого депутатам разрешалось иметь до пяти помощников.

Ранее сообщалось, что на XXXIX сессии Казанской городской думы были рассмотрены и утверждены изменения в бюджет города на 2025 год.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также