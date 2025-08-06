Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +28 градусов

В отдельных районах гроза, локально ливни и град

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшой и умеренный, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза, локально ливни и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 5—10 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +20 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +23 до +28 градусов, в Казани — от +25 до +27 градусов.

Галия Гарифуллина