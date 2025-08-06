В Казани появится ЖК с эксплуатируемыми кровлями

ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, возводит клубный дом бизнес-класса «Фриссон» на улице Даурской

Фото: Фото предоставлено пресс-службой ФСК Регион

ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, возводит клубный дом бизнес-класса «Фриссон» в самом сердце столицы Татарстана — на улице Даурской. Одной из особенностей проекта станут эксплуатируемые кровли, где будут организованы смотровые площадки и территория для отдыха с лежаками, а также частные террасы.

Эксплуатируемые кровли верхних этажей станут продолжением благоустройства всего комплекса. Кресла и лежаки на кровлях формируют локальные зоны отдыха, а мобильная мебель образует уютные уголки для встреч, которые при необходимости и в зависимости от количества человек можно переставлять.

— На крышах особенное внимание уделено озеленению. Сделано это в том числе и для того, чтобы сместить фокус с инженерной инфраструктуры. Особенно большое значение это решение имеет для жителей верхних этажей. Ведь большая разница, что ты видишь из окна: живой сад или коммуникации. На кровлях с местами для отдыха мы планируем разместить композиции из растений: засухоустойчивой караганы, горной сосны и декоративных злаков, которые красиво смотрятся независимо от сезона и хорошо переносят перепады температур и ветер, — рассказал директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора Запад Евгений Мартынов.

Помимо того, что зеленые кровли визуально делают проект более привлекательным, они способствуют снижению уровня загрязненности воздуха и помогают регулировать микроклимат, а также помогают городским жителям быть ближе к природе, наслаждаться спокойствием и наблюдать естественное цветение растительности.

Проектная декларация на сайте.



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