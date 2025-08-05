Иностранца будут судить за нападение на полицейских и хулиганство в аэропорту Казани

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно в зале повышенной комфортности аэропорта

В Татарстане в суд направлено уголовное дело против иностранца, который обвиняется в насилии по отношению к полицейскому и хулиганстве в Международном аэропорту Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по двум статьям: ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно в зале повышенной комфортности аэропорта. Когда на место прибыли сотрудники полиции и группы быстрого реагирования, он оказал сопротивление и применил к ним насилие, которое не угрожало жизни и здоровью.

Дебошир был задержан, а расследование проводилось Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России. Уголовное дело уже передано в Лаишевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина