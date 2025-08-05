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Недвижимость

Индийские рабочие работают на стройках Татарстана

14:09, 05.08.2025

Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин

Индийские рабочие работают на стройках Татарстана
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Рабочие из Индии задействованы на строительных объектах Татарстана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин.

По словам главы Минстроя, на стройках республики также работают граждане Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Армении.

Айзатуллин отметил, что многие регионы России приглашают специалистов из Татарстана для проведения строительных работ, высоко оценивая их производительность и профессионализм.

Оборот строительной отрасли Татарстана к концу года достигнет почти 1 трлн рублей, прирост составит 0,2%.

Рената Валеева

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