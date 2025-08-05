Индийские рабочие работают на стройках Татарстана
Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин
Рабочие из Индии задействованы на строительных объектах Татарстана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин.
По словам главы Минстроя, на стройках республики также работают граждане Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Армении.
Айзатуллин отметил, что многие регионы России приглашают специалистов из Татарстана для проведения строительных работ, высоко оценивая их производительность и профессионализм.
Оборот строительной отрасли Татарстана к концу года достигнет почти 1 трлн рублей, прирост составит 0,2%.
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