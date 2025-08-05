Марат Айзатуллин: «Оборот стройотрасли Татарстана к концу года достигнет 959 млрд рублей»

Глава Минстроя РТ — о выполнении годового плана в рамках реализации программ жилищного строительства

Фото: взято с сайта Министерства строительства РТ

Оборот строительной отрасли Татарстана к концу года достигнет почти 1 трлн рублей, прирост составит 0,2%. Об этом в ходе брифинга, посвященного Дню строителя, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, стройкомплекс республики ежегодно растет, если в 2023 году оборот составлял 790 млрд, в прошлом году — 908 млрд, а в этом прогнозный показатель — 959 млрд рублей.

Ранее в Минстрое РТ сообщали о выполнении годового плана в республике по жилищному строительству на 71%. Застройщики сдали 2,3 млн кв. м. При этом план по коммерческому жилью выполнен на 32%, готовы 66 домов общей площадью более 540 тысяч кв. м.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласно отчету, годовой план по социальной ипотеке выполнен на 61%. В рамках программы построили и сдали 11 домов из 35 запланированных на этот год, общей площадью 99 тысяч кв. м. Как отмечают специалисты, самые впечатляющие показатели — в сегменте индивидуального жилищного строительства. По линии ИЖС сданы 12 514 домов общей площадью 1,7 млн кв. м, годовой план выполнен на 119%.

Василя Ширшова