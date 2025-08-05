Число погибших в секторе Газа превысило 61 тысячу, сообщает Минздрав полуэксклава

В начале прошлой недели, министерство заявляло о 60 тысячах погибших

Минздрав сектора Газа сообщил о том, что число погибших в результате действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 61 тыс. человек. По данным ведомства, общее число пострадавших достигло 150 671.

— Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года выросло до 61 020, пострадал 150 671 человек, — говорится в заявлении Минздрава, опубликованном сегодня.

Ранее, в начале прошлой недели, министерство заявляло о 60 тысячах погибших.

Согласно заявлению, за последние 24 часа в больницы сектора поступили 87 погибших и 644 пострадавших. По данным министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил ежедневные обстрелы, в секторе погибли более 9,5 тысячи человек, пострадали более 38,6 тысячи.

Реальное время / realnoevremya.ru

Конфликт в секторе Газа обострился после ракетной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. После этого боевики проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватив более 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» и объявила о полной блокаде сектора Газа.

Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен.



Рената Валеева