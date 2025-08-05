11-летняя девочка объяснила убийство брата и нападение на бабушку состоянием полусна

Семья прибыла в Россию из одной из среднеазиатских республик

Фото: Динар Фатыхов

Одиннадцатилетняя девочка, подозреваемая в убийстве своего спящего брата и нанесении ножевых ранений бабушке в Мензелинске, заявила полиции, что совершила преступление в полусне. Об этом сообщает МВД по Татарстану в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла в семье мигрантов. По данным следствия, девочка также напала на старшую сестру. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

— Выехав по адресу происшествия, полицейские обнаружили 11-летнюю несовершеннолетнюю. Девочка сообщила, что находилась дома с бабушкой, братом и 19-летней сестрой. Родители работали в ночную смену. В какой-то момент в полусне она взяла нож и стала наносить удары по спящему брату, а потом бабушке, прибежавшей на его крики. Прекратить это смогла лишь старшая сестра, которая позже и позвонила по номеру 112, — говорится в сообщении МВД.

Семья прибыла в Россию из одной из среднеазиатских республик. Отец получил российское гражданство, мать проживала в РФ на основании трудового патента. Документы для получения детьми российского гражданства находились на рассмотрении в миграционной службе. Семья не состояла на учете в ОВД, в школе дети характеризовались положительно.

— Девочка с согласия матери помещена в одну из республиканских больниц, — сообщает МВД по Татарстану.

Ранее председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования этого уголовного дела.

Рената Валеева