Бастрыкин запросил доклад о нападении 11-летней девочки на родных в Татарстане

В результате нападения погиб мальчик, а бабушка девочки находится в тяжелом состоянии

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в Мензелинске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, что 2 августа 11-летняя девочка с кухонным ножом напала на своих родственников. В результате нападения погиб мальчик, а бабушка девочки находится в тяжелом состоянии. По информации СМИ, причиной трагедии стало замечание об онлайн-игре.

Реальное время / realnoevremya.ru

СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).



Рената Валеева