Завтра в Татарстане ожидается гроза, ливни и усиление ветра
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий на территории региона и в Казани
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий на территории региона и в Казани.
Ночью и днем 6 августа местами ожидаются гроза, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сильный дождь, локально ливни и град.
Подробнее о прогнозе на неделю — в материале «Реального времени».
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