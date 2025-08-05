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Завтра в Татарстане ожидается гроза, ливни и усиление ветра

12:40, 05.08.2025

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий на территории региона и в Казани

Завтра в Татарстане ожидается гроза, ливни и усиление ветра
Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий на территории региона и в Казани.

Ночью и днем 6 августа местами ожидаются гроза, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сильный дождь, локально ливни и град.

Подробнее о прогнозе на неделю — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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