Татарстанцев до конца недели ждет неустойчивая погода с дождями и грозами

По данным метеорологов, антициклон, ранее определявший погоду в регионе, сместился на Урал

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане до конца рабочей недели сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами и умеренным понижением температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По данным метеорологов, антициклон, ранее определявший погоду в регионе, сместился на Урал, уступая место активным атмосферным фронтам юго-западного циклона. В выходные в республике и Казани местами прошли кратковременные дожди с грозами, а среднесуточные температуры оказались на 4-5 градусов выше нормы.

Сегодня, 4 августа, в течение дня сохранится жаркая неустойчивая погода, местами с кратковременными дождями и грозами. Ветер при грозах может усилиться до 15—20 м/с, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха днем +33 градуса.

5 августа характер погоды существенно не изменится. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра до 15–20 м/с. Днем локально прогнозируются ливни и град. Температура воздуха ночью до +16, днем до +30.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

6 августа регион окажется под влиянием циклона и его активных атмосферных фронтов. Пройдут дожди, местами сильные, ожидаются грозы с сильным ветром и градом. Температура воздуха ночью +14, днем до +28.

7 августа под влиянием поля пониженного атмосферного давления ожидается дождь, ночью местами небольшой, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью до +15, днем до +29.

Согласно предварительному прогнозу, до конца рабочей недели сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, а температурный фон снизится до +27.

Рената Валеева