«Есть колоссальный лимит в 11 млрд рублей»: Тыгин считает возможным оставить колонки

Глава Госжилинспекции РТ объяснил, как спасти дома от отключения газовых колонок

Фото: Максим Платонов

«Никаких (дополнительных, — прим. ред.) решений не нужно, они уже приняты на уровне республики», — заявил на брифинге начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин, отвечая на вопрос о замене газовых колонок в 4 тысячах потенциально опасных жилых домах из устаревшего фонда республики.

По его словам, в них необходимо провести ремонт шахт дымоудаления и вентиляции в рамках республиканской программы капитального ремонта жилья. «Сейчас мы инвентаризируем программу (капремонта ) на 2026—2027 года и ставим задачу — добиться того, чтобы там, где нужно, ремонт шахт дымоудаления был произведен», — сообщил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его мнению, республиканская программа капремонта жилья с лимитом финансирования в 11 млрд рублей предусматривает проведение работ по реконструкции шахт дымоудаления, но про них «подзабыли». «Получается, что утеплить фасад мы можем, еще что-то можем сделать, например кровлю, а про шахты дымоудаления подзабыли», — рассказал он.

И добавил, что в план этого года не попала ни одна шахта оголовка, хотя, законодательство дает не только возможность, но есть лимит в 11 млрд. «Это колоссальный лимит», — заключил он. Таким образом, добиваться выделения из бюджета республики дополнительных 8 млрд рублей на перевод 2 тысяч жилых домов Казани на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) вместо газовых колонок он считает нецелесообразным.

Напомним, в этом году городские власти отключили газовые колонки в 53 жилых домах Казани. Они использовались жильцами для подогрева холодной воды. Причиной отключения стал риск взрыва газа из-за нарушенной системы вентиляции. Отключения коснулись домов, обслуживаемых УК «Заречье» в Кировском районе и УК Авиастроительного района Казани. После этого городские власти предложили перевести эти проблемные дома ИТП. В зоне риска находится около 2 тысячи МКД. По оценке городских властей, на подведение ИТП к этим домам необходимо 8 млрд руб. Но откуда их взять — большой вопрос.

Александра Шарафиева / realnoevremya.ru

В конце июля заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заявил «Реальному времени», что долгосрочная цель городских властей — полный отказ от газовых колонок в пользу централизованного горячего водоснабжения. Однако реализация этого плана требует значительных финансовых вложений, исчисляемых в миллиардах, и времени, так как необходимо полностью перестроить систему водоснабжения в домах.

— Мы предложили избавиться вообще от газовых колонок в старых квартирах, старых домах, перейти на централизованное горячее водоснабжение. Такая возможность есть, мы ее отработали в масштабах города в 2017 году. В принципе, там вопросы решаются, и проблем никаких в связи с этим не будет и в дальнейшем, но пока достаточно сложно — это дорогостоящая работа, это нужно монтировать всю систему водоснабжения внутри дома, то есть прокладывать стояки, выводить отдельный на подачу этой горячей воды на раковины и ванны во всех помещениях санитарных. Пока сегодня сложности с финансированием, и это достаточно длительный промежуток времени займет. Поэтому пошли сегодня по простому, очевидному пути: те дома, в которых выявлены дефекты, неплотности и там повреждения дымоходов и вентиляционных каналов, мы их берем в программу капитального ремонта, изыскали деньги на эти цели, включаем программу, и в текущем году до конца года мы эту работу выполним, — рассказал Гиниятуллин.

Луиза Игнатьева