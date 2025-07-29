Казань готовится к полному отказу от газовых колонок

Но на это нужны миллиарды рублей

Фото: Максим Платонов

Отказаться от колонок можно только при условии содействия жителей

Власти Казани усилят работу по обеспечению безопасности использования газовых колонок в многоквартирных домах. На сегодняшний день 53 дома в городе были отключены от газоснабжения из-за выявленных нарушений. Основная проблема заключается не в самих приборах, а в их неправильной эксплуатации, которая может привести к отравлению угарным газом. Случаи отравления происходят ежегодно, в том числе со смертельным исходом. Об этом «Реальному времени» рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Долгосрочная цель городских властей — полный отказ от газовых колонок в пользу централизованного горячего водоснабжения. Однако реализация этого плана требует значительных финансовых вложений, исчисляемых в миллиардах, и времени, так как необходимо полностью перестроить систему водоснабжения в домах.

— Мы предложили избавиться вообще от газовых колонок в старых квартирах, старых домах, перейти на централизованное горячее водоснабжение. Такая возможность есть, мы ее отработали в масштабах города в 2017 году. В принципе, там вопросы решаются, и проблем никаких в связи с этим не будет и в дальнейшем, но пока достаточно сложно — это дорогостоящая работа, это нужно монтировать всю систему водоснабжения внутри дома, то есть прокладывать стояки, выводить отдельный на подачу этой горячей воды на раковины и ванны во всех помещениях санитарных. Пока сегодня сложности с финансированием, и это достаточно длительный промежуток времени займет. Поэтому пошли сегодня по простому, очевидному пути: те дома, в которых выявлены дефекты, неплотности и там повреждения дымоходов и вентиляционных каналов, мы их берем в программу капитального ремонта, изыскали деньги на эти цели, включаем программу, и в текущем году до конца года мы эту работу выполним, — рассказал Гиниятуллин.

Пока власти Казани ограничиваются проверкой и ремонтом дымоходов и вентканалов, проведением капремонта в случае выявления критических нарушений, работой с управляющими компаниями и профилактической работой с жителями. Альтернативные решения Гиниятуллин видит в установке электрических бойлеров, однако этот вариант встречает сопротивление из-за дополнительной финансовой нагрузки на жителей и увеличения нагрузки на электросети.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан страдает от газа пятый год

Впервые о необходимости отказа от газовых колонок заговорили около пяти лет назад — в 2020 году. Тогда в мае взрыв газа произошел в квартире дома, расположенного на улице Волгоградской. Пострадавшей признали жительницу квартиры. Одной из версий произошедшего специалисты газовой службы называли решение передвинуть газовую плиту, во время чего задели шланг, а последний из-за повреждений привел к печальным последствиям. После этого власти Казани задумались о необходимости установки газоанализаторов. По факту инцидента региональный Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности.

Спустя пару лет, в апреле 2022 года, аналогичное ЧП случилось в Советском районе Казани, в многоквартирном доме по улице Габишева. Тогда скончался один человек. Его выбросило из окна ударной волной.

После этого Казань и Татарстан страдали от взрывов газового оборудования буквально ежегодно. Так, 21 декабря 2023 года инцидент произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Осиново, а спустя пару дней — 23 декабря — в районе Жилплощадки, в Казани. В обоих случаях в качестве предварительной версии называлась ошибка при эксплуатации газового оборудования.

Летом 2025 года о проблеме использования газового оборудования в многоквартирных домах заявила и Госжилинспекция. По словам главы ГЖИ Александра Тыгина, на директора казанской УК «Заречье» были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Дмитрий Зайцев