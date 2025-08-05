В МВД рассказали о новом способе мошенничества в Telegram

Злоумышленники используют «цифровые подарки» для скрытой рекламы запрещенного контента, в том числе казино, наркошопов и экстремистских сайтов

Фото: Мария Зверева

МВД предупредило о новой схеме, используемой мошенниками в мессенджере Telegram. Злоумышленники используют «цифровые подарки» для скрытой рекламы запрещенного контента, в том числе казино, наркошопов и экстремистских сайтов, передает РИА «Новости».



Как пояснил депутат Госдумы Антон Немкин, злоумышленники отправляют администраторам Telegram-каналов «подарки», содержащие ссылки на ресурсы с запрещенным контентом, такие как наркошопы, онлайн-казино или экстремистские сайты. Когда подписчики канала видят такой «подарок», они подают жалобы в Роскомнадзор, что может привести к блокировке канала.

В связи с этим МВД рекомендует администраторам Telegram-каналов регулярно просматривать вкладку с «подарками» и оперативно удалять любые подозрительные элементы, чтобы избежать вовлечения в противоправную деятельность и возможной блокировки канала.

Напомним, что прокуратура Татарстана предупредила жителей о новой волне СМС-рассылок, содержащих вредоносное программное обеспечение Mamont с расширением .apk.

Рената Валеева