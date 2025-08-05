В Теньках Камско-Устьинского района Татарстана снят карантин по бешенству

Напомним, что очаг заболевания был зафиксирован в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе

Фото: Максим Платонов

В Теньковском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарстана отменены карантинные меры, введенные ранее в связи с выявлением очага бешенства. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов республики.

Напомним, что очаг заболевания был зафиксирован в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Теньки по адресу: улица Ленина, дом 80. Территория была объявлена эпизоотическим очагом бешенства, а зона неблагополучия установлена в радиусе двух километров от данного хозяйства.

Реальное время / realnoevremya.ru

В период действия карантина на территории действовали ограничения, включая ограничение доступа, запрет на ввоз и вывоз животных (за исключением вакцинированных), проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением животных, а также отлов диких животных.



Рената Валеева