ЛДПР предлагает выдавать детям ежегодные сертификаты на 20 тысяч рублей

Его можно будет использовать для оплаты услуг по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий ежегодную выдачу детям оздоровительных сертификатов номиналом 20 тысяч рублей для оплаты отдыха в летних лагерях и санаториях. Об этом пишет РИА «Новости».



По замыслу авторов инициативы, сертификат можно будет использовать для оплаты услуг по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, внесенных в госреестр курортного фонда РФ, или в организациях, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, средства сертификата можно будет направить на оплату проезда ребенка до места отдыха и обратно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Законопроектом также предлагается наделить правительство правом устанавливать порядок предоставления и использования сертификата, что позволит учесть региональные особенности, техническую реализацию, порядок взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги по организации детского отдыха и оздоровления.

Леонид Слуцкий, комментируя инициативу, отметил, что летний отдых для детей по-прежнему остается недоступным для многих семей.

— Из 28 млн детей этим летом отдохнут всего около 6 млн — и не потому, что дети не хотят, а потому, что стоимость «зашкаливает», а родители не могут себе этого позволить, — заявил он.

По словам Слуцкого, стоимость путевок в летние лагеря значительно выросла.

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, предоставляющий суду право назначать совместное воспитание детей родителями после расторжения брака.



Рената Валеева