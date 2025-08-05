Минпросвещения подтвердило сохранение часов на изучение родных языков в школах

Ранее Министерство образования и науки Татарстана обратилось к федеральному ведомству с просьбой пересмотреть планируемое сокращение учебных часов

Фото: Михаил Захаров

Минпросвещения приняло решение сохранить в школах страны изучение родных языков (языков народов России) на прежнем уровне, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Министерство образования и науки Татарстана обратилось к федеральному ведомству с просьбой пересмотреть планируемое сокращение учебных часов по изучению родных языков в начальной школе с двух до одного в неделю, намеченное на 1 сентября.

— Родные языки — это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно. Мы подчеркиваем необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса, — заявил Кравцов.

В ведомстве уточнили, что с 1 сентября количество часов, выделяемых на изучение родных языков, останется прежним. Однако в первом классе произойдет изменение формы проведения занятий: один час, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, будет переведен во внеурочную форму, которая, по мнению ведомства, наиболее подходит для первоклассников. Соответствующие рекомендации уже направлены в субъекты Российской Федерации.



Рената Валеева