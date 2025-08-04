Рахимов оценил трансферную политику «Рубина»

Главный тренер не в восторге от работы клуба по усилению состава

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил трансферную работу клуба. Специалист пожаловался на отсутствие трансферов.

Рахимов считает, что «Рубину» необходим запас прочности состава.

— Пугает отсутствие запаса прочности, потому что только на самоотдаче и дисциплине играть сложно. Мы должны быть более вариативны, иметь внутреннюю конкуренцию, а этого пока у нас недостаточно. Вообще есть надежда на то, чтобы ждать новых игроков, чтобы иметь конкуренцию. Этот процесс не должен стоять на месте, но он у нас стоит с зимы. Если исключить Мальдонадо, то последнее приобретение было прошлым летом, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Зимой «Рубин» не подписал в состав ни одного новичка. В летнее трансферное окно клуб приобрел защитника сборной Гондураса Дениля Мальдонадо. При этом команда лишилась Рустама Ашурматова, Марвина Чуни, Валентина Ваду и Касру Тахери.

В нынешнем сезоне «Рубин» одержал три победы в четырех матчах в Премьер-лиге и Кубке России. Во всех четырех играх команда Рахимова забивала по два гола.

Ранее сообщалось, что состав «Рубина» усилит защитник итальянского «Бари» Мехди Дорваль.

Зульфат Шафигуллин