Новости спорта

21:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» сменил капитана: Марченко назначен вместо Яшкина

19:53, 04.08.2025

Бывший капитан «барсов» не получил даже нашивку ассистента

«Ак Барс» сменил капитана: Марченко назначен вместо Яшкина
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» назначил защитника Алексея Марченко новым капитаном команды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Ассистентами Марченко в новом сезоне станут Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Александр Барабанов и Кирилл Семенов. Бывший капитан команды Дмитрий Яшкин не получил даже ассистентской нашивки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне капитаном «Ак Барса» был Яшкин, ему ассистировали Альберт Яруллин и Дмитрий Юдин. Последний покинул команду в зимний трансферный дедлайн, перейдя в СКА.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также