«Ак Барс» сменил капитана: Марченко назначен вместо Яшкина
Бывший капитан «барсов» не получил даже нашивку ассистента
«Ак Барс» назначил защитника Алексея Марченко новым капитаном команды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Ассистентами Марченко в новом сезоне станут Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Александр Барабанов и Кирилл Семенов. Бывший капитан команды Дмитрий Яшкин не получил даже ассистентской нашивки.
В прошлом сезоне капитаном «Ак Барса» был Яшкин, ему ассистировали Альберт Яруллин и Дмитрий Юдин. Последний покинул команду в зимний трансферный дедлайн, перейдя в СКА.
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