К 1 сентября в Казани отремонтируют две школы

Кроме того, к завершению подходит обновление 12 школьных пищеблоков

Фото: Динар Фатыхов

К 1 сентября в Казани отремонтируют две школы и 12 школьных столовых. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы Казани Илья Коротихин.

По нацпроекту «Молодежь и дети» частичный капитальный ремонт ведется в гимназии №125. Кроме того, сейчас выполняется второй этап ремонтных работ в здании школы №130 имени Героя России майора Ашихмина. Согласно данным, приведенным в презентации, на эти цели направили 139,3 млн и 276,7 млн рублей соответственно.

К завершению подходит обновление 12 школьных пищеблоков на сумму 271 млн рублей. Специалисты занимались заменой инженерных сетей, отделочными работами в производственных цехах и обеденных залах. Сегодня устанавливаются оборудование и мебель.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В лицее №23, а также школах №161 и №171 проводятся работы по устройству контрольно-пропускных пунктов на 24,9 млн рублей. Работы по текущему ремонту ведутся в 35 школах.

Напомним, в Татарстане на строительство двух школ выделено 762,5 млн рублей, ключая 602,4 млн рублей из федерального бюджета. Указанные средства будут направлены на строительство двух крупных общеобразовательных учреждений:

школы на 1 224 места в микрорайоне 22-го жилого района Замелекесье Набережных Челнов;

школы на 1 224 места в жилом комплексе «Лето» Советского района Казани.

Галия Гарифуллина