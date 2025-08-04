Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

За свою карьеру он заработал $161,72 млн

Российский хоккеист Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За свою карьеру он заработал $161,72 млн, сообщает портал Sportrac.

На втором месте по доходам находится канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» с $155,89 млн, а замыкает тройку россиянин Евгений Малкин, также из «Питтсбурга», с $146,87 млн. В текущем сезоне Овечкин получит $12,52 млн, в то время как Кросби и Малкин заработают $11,59 млн и $14,57 млн соответственно.

В пятерку самых высокооплачиваемых игроков также вошли капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар с $136,25 млн и завершивший карьеру Яромир Ягр с $135,38 миллиона.

Ожидается, что к концу контракта Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2025/26 его общий доход вырастет до $171,22 млн. В прошлом сезоне 39-летний хоккеист установил новый снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение легендарного Уэйна Гретцки (894 шайбы), и стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Анастасия Фартыгина