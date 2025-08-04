В Казани подорожал квадратный метр на вторичном рынке жилья

Однако средняя стоимость квартиры снизилась на 1,2%, составив 8,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Согласно данным аналитического портала «Мир квартир», в июле 2025 года в Казани наблюдается рост цен на вторичное жилье: квадратный метр подорожал на 0,3% и достиг 183,5 тыс. рублей. Однако средняя стоимость квартиры снизилась на 1,2%, составив 8,7 млн рублей.

Аналитики связывают эту ситуацию с временным затишьем на рынке. Многие потенциальные покупатели ждут окончания сроков банковских депозитов, чтобы вложить освободившиеся средства в недвижимость. Другие откладывают покупку жилья в надежде на снижение ипотечных ставок, которые остаются высокими и ограничивают возможности для многих семей.

Гендиректор портала Павел Луценко считает, что для восстановления активности на рынке необходимо снизить ипотечные ставки до 10%. Это сделает жилье более доступным для семей со средним доходом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основными факторами, способствующими продажам, остаются альтернативные сделки и программы льготного ипотечного кредитования, особенно в небольших населенных пунктах.

Интересно, что рост цен на квадратный метр в Казани оказался ниже среднего по стране: 0,3% против 0,6%. Снижение средней цены квартиры, вероятно, связано с изменениями в спросе и предложении на рынке. В целом по России средняя стоимость квадратного метра составляет 121,3 тыс. рублей, а средняя цена квартиры — 6,5 млн рублей.

Напомним, что июнь 2025 года стал самым слабым месяцем за последние пять лет на вторичном рынке жилья в Казани. По данным статистики, в этом месяце было заключено всего 1 573 сделки с жильем, что значительно ниже показателей предыдущих лет.



Анастасия Фартыгина