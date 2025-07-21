Рынок вторичного жилья в Казани обвалился: июнь 2025 года стал худшим за пять лет

Фото: Динар Фатыхов

Июнь 2025 года стал самым слабым месяцем за последние пять лет на вторичном рынке жилья в Казани. По данным статистики, в этом месяце было заключено всего 1 573 сделки с жильем, что значительно ниже показателей предыдущих лет. Результатами исследования поделилась в своем телеграм-канале глава агентства недвижимости Анастасия Гизатова.

Для сравнения, в июне 2021 года было зафиксировано 5 155 сделок, в 2022 году — 1 835, в 2023 году — 3 300, а в 2024 году — 2 026.

Напомним, что аналитики назвали самые дешевые «однушки» в Казани. В Советском районе можно приобрести квартиру в поселке Киндери за 3,25 млн рублей. В Приволжском районе, в поселке Борисково, «однушка» стоит 4,25 млн, но требует ремонта. В Ново-Савиновском районе аналогичное жилье обойдется в 4,25 млн, но оно в хорошем состоянии.



Анастасия Фартыгина