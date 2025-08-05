Сегодня в Татарстане локально ожидаются ливни и до +30 градусов

Возможны грозы и град

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +21 градуса. Днем в Татарстане ожидается от +25 до +30 градусов, в Казани — от +25 до +27 градусов.

Галия Гарифуллина