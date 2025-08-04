Жительница Агрыза лишилась около 6 млн рублей из-за настойчивых мошенников

Три дня неизвестные убеждали женщину, что она может получить выгоду, инвестировав в надежные интернет-компании

Фото: Реальное время

36-летнюю жительницу Агрыза на протяжении нескольких дней «обрабатывали» по телефону мошенники, обещая ей надежное вложение больших сбережений в некие интернет-компании. Поддавшись уговорам, женщина все же перечислила двумя переводами крупную сумму денег. Об этом сообщает МВД по РТ в своем телеграм-канале.

Хищение обнаружилось в тот момент, когда жертва мошенничества решила еще раз поинтересоваться о доходности своих инвестиций. Номера звонивших уже были заблокированы.

Сумма ущерба у пострадавшей составила 5 800 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что подставные инвестиционные брокеры звонили с номеров, зарегистрированных в Москве и Иркутской области.



Ранее стало известно, что еще один житель Татарстана потерял крупную сумму денег из-за мошенников. В свой день рождения 27-летний нижнекамец стал жертвой мошенников, переведя им 1,5 млн рублей.

Наталья Жирнова