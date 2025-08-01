Нижнекамец дважды попался на мошенников в свой день рождения и потерял 1,5 млн рублей

Он оформил кредиты на 450 тыс. и 1,3 млн рублей в разных банках и перевел деньги на «специальные» счета мошенников.

Фото: Реальное время

В свой день рождения 27-летний нижнекамец стал жертвой мошенников и потерял 1,5 млн рублей. Все началось с телефонного звонка, в котором ему сообщили о поступлении заказного письма и попросили назвать код из СМС-сообщения. Молодой человек, не подозревая обман, продиктовал код.

После этого на его электронную почту пришло подозрительное уведомление о несанкционированном входе в аккаунт на портале госуслуг. Позвонив по непроверенному номеру, он узнал о взломе своего аккаунта.

Затем ему позвонил «сотрудник» банка и сообщил, что решить проблему может только Центробанк. Он предложил заполнить анкету и продиктовать свои данные. Мошенники убедили нижнекамца, что на его имя поданы заявки на кредиты, и посоветовали оформить кредиты первому, чтобы «опередить» злоумышленников.

В итоге он оформил кредиты на 450 тыс. и 1 389 тыс. рублей в разных банках и перевел деньги на «специальные» счета мошенников.

Теперь по этому делу возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество».

Анастасия Фартыгина