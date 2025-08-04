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Средства ПВО перехватили 120 украинских беспилотников за сутки

12:37, 04.08.2025

Об этом заявили в Министерстве обороны

Средства ПВО перехватили 120 украинских беспилотников за сутки
Фото: Татьяна Демина

Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 120 БПЛА самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотный летательный аппарат.

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