Средства ПВО перехватили 120 украинских беспилотников за сутки
Об этом заявили в Министерстве обороны
Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 120 БПЛА самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении оборонного ведомства.
За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотный летательный аппарат.
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