Российская ПВО сбили 61 украинский беспилотник над рядом регионов за ночь

18 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря

Фото: Дарья Пинегина

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над различными регионами России, сообщило Минобороны.

Согласно сообщению ведомства, 18 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Крымом, 8 — над Белгородской областью, 6 — над Волгоградской, по 2 — над Брянской и Ростовской областями и по одному — над Московским регионом и Рязанской областью.

В ответ на атаки украинских БПЛА российские войска наносят удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, подчеркнули в Минобороны.

Ранее российские силы ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника.

Рената Валеева