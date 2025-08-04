37 регионов России получат новых роботов-доставщиков

В рамках проекта постановления правительства количество автономных доставщиков увеличится более чем в 16 раз — с текущих 150-160 до 2,6 тысячи единиц

Фото: Артем Гафаров

Минэкономразвития планирует существенно расширить сеть роботов-курьеров в России. Как сообщил «Коммерсант», в рамках проекта постановления правительства количество автономных доставщиков увеличится более чем в 16 раз — с текущих 150-160 до 2,6 тысячи единиц. География их работы охватит 37 регионов страны.

Ключевым аспектом инициативы станет легализация роботов-доставщиков. До настоящего времени эти устройства находились в правовом поле неопределенности, не будучи регламентированными ни ПДД, ни другими законодательными актами. Новый документ призван впервые урегулировать их присутствие на дорогах и тротуарах.

Предлагаемый экспериментальный правовой режим включает в себя ряд важных положений:

для обеспечения безопасности передвижения роботов-доставщиков будет установлено ограничение скорости;

каждое автономное устройство будет подлежать обязательному страхованию;

в случае дорожно-транспортного происшествия будут действовать заранее прописанные алгоритмы действий.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, общественное мнение в отношении роботов-доставщиков преимущественно положительное.

64% респондентов относятся к ним с интересом,

24% ожидают их появления,

15% выражают воодушевление.

Лишь 8% опрошенных выразили опасения, связанные с появлением роботов-курьеров.

Рената Валеева