37 регионов России получат новых роботов-доставщиков
В рамках проекта постановления правительства количество автономных доставщиков увеличится более чем в 16 раз — с текущих 150-160 до 2,6 тысячи единиц
Минэкономразвития планирует существенно расширить сеть роботов-курьеров в России. Как сообщил «Коммерсант», в рамках проекта постановления правительства количество автономных доставщиков увеличится более чем в 16 раз — с текущих 150-160 до 2,6 тысячи единиц. География их работы охватит 37 регионов страны.
Ключевым аспектом инициативы станет легализация роботов-доставщиков. До настоящего времени эти устройства находились в правовом поле неопределенности, не будучи регламентированными ни ПДД, ни другими законодательными актами. Новый документ призван впервые урегулировать их присутствие на дорогах и тротуарах.
Предлагаемый экспериментальный правовой режим включает в себя ряд важных положений:
- для обеспечения безопасности передвижения роботов-доставщиков будет установлено ограничение скорости;
- каждое автономное устройство будет подлежать обязательному страхованию;
- в случае дорожно-транспортного происшествия будут действовать заранее прописанные алгоритмы действий.
Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, общественное мнение в отношении роботов-доставщиков преимущественно положительное.
- 64% респондентов относятся к ним с интересом,
- 24% ожидают их появления,
- 15% выражают воодушевление.
Лишь 8% опрошенных выразили опасения, связанные с появлением роботов-курьеров.
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