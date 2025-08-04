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37 регионов России получат новых роботов-доставщиков

12:03, 04.08.2025

В рамках проекта постановления правительства количество автономных доставщиков увеличится более чем в 16 раз — с текущих 150-160 до 2,6 тысячи единиц

37 регионов России получат новых роботов-доставщиков
Фото: Артем Гафаров

Минэкономразвития планирует существенно расширить сеть роботов-курьеров в России. Как сообщил «Коммерсант», в рамках проекта постановления правительства количество автономных доставщиков увеличится более чем в 16 раз — с текущих 150-160 до 2,6 тысячи единиц. География их работы охватит 37 регионов страны.

Ключевым аспектом инициативы станет легализация роботов-доставщиков. До настоящего времени эти устройства находились в правовом поле неопределенности, не будучи регламентированными ни ПДД, ни другими законодательными актами. Новый документ призван впервые урегулировать их присутствие на дорогах и тротуарах.

Предлагаемый экспериментальный правовой режим включает в себя ряд важных положений:

  • для обеспечения безопасности передвижения роботов-доставщиков будет установлено ограничение скорости;
  • каждое автономное устройство будет подлежать обязательному страхованию;
  • в случае дорожно-транспортного происшествия будут действовать заранее прописанные алгоритмы действий.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, общественное мнение в отношении роботов-доставщиков преимущественно положительное.

  • 64% респондентов относятся к ним с интересом,
  • 24% ожидают их появления,
  • 15% выражают воодушевление.

Лишь 8% опрошенных выразили опасения, связанные с появлением роботов-курьеров.

Рената Валеева

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