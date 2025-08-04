Почти миллион российских семей использовали маткапитал за полгода

За первое полугодие 2025 года было проведено около 42 тысяч полных циклов ЭКО

Фото: Мария Зверева

За первые шесть месяцев 2025 года почти 992 тысячи российских семей воспользовались средствами маткапитала. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

— Средствами материнского капитала в 2025 году уже распорядились почти 992 тысячи семей. Единое пособие получили 6,2 миллиона человек. Создано 205 комнат матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в 151 вузе, — приводятся слова Голиковой в сообщении.

Вице-премьер также сообщила, что за первое полугодие 2025 года было проведено около 42 тысяч полных циклов ЭКО. Кроме того, в рамках социальной поддержки более 128,5 тысячи граждан заключили социальные контракты, 64% из которых (82,1 тысячи) — это семьи с детьми. Из этих социальных контрактов 31,4 тысячи приходятся на многодетные семьи.

Правительство России планирует оценить эффективность жилищных программ, включая семейную ипотеку, в стимулировании рождаемости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что большая часть маткапитала уходит на ипотеку, а также выделила популярность вузов Казани у семей, использующих маткапитал на образование.

Рената Валеева