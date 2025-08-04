Почти миллион российских семей использовали маткапитал за полгода
За первое полугодие 2025 года было проведено около 42 тысяч полных циклов ЭКО
За первые шесть месяцев 2025 года почти 992 тысячи российских семей воспользовались средствами маткапитала. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».
— Средствами материнского капитала в 2025 году уже распорядились почти 992 тысячи семей. Единое пособие получили 6,2 миллиона человек. Создано 205 комнат матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в 151 вузе, — приводятся слова Голиковой в сообщении.
Вице-премьер также сообщила, что за первое полугодие 2025 года было проведено около 42 тысяч полных циклов ЭКО. Кроме того, в рамках социальной поддержки более 128,5 тысячи граждан заключили социальные контракты, 64% из которых (82,1 тысячи) — это семьи с детьми. Из этих социальных контрактов 31,4 тысячи приходятся на многодетные семьи.
Правительство России планирует оценить эффективность жилищных программ, включая семейную ипотеку, в стимулировании рождаемости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что большая часть маткапитала уходит на ипотеку, а также выделила популярность вузов Казани у семей, использующих маткапитал на образование.
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