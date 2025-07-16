Голикова оценила популярность вузов Казани у получателей маткапитала

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Правительство России планирует оценить эффективность жилищных программ, включая семейную ипотеку, в стимулировании рождаемости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что большая часть маткапитала уходит на ипотеку, а также выделила популярность в том числе вузов Казани у семей, использующих маткапитал на образование, пишет ТАСС.

— Наша с вами сейчас общая задача — оценить, как все действующие меры жилищной поддержки взаимно увязаны между собой и как они влияют на семью, — сообщила Голикова, уточнив, что 70% использующих маткапитал на образование выбирают вузы Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани.

По словам вице-премьера, это приводит к оттоку молодежи из своих регионов и изменению их жизненной модели, что является серьезным вызовом для правительства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ситуация с поступлением характеризуется тем, что абитуриенты выбирают вузы нескольких регионов. Если в 2017 году на 12 регионов приходилась половина всех зачисленных, то к 2024 году почти такое же количество студентов (50,3%) поступило всего в девять субъектов. В этот список входят не только столицы, но и Татарстан.

Например, Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) вошел в число лучших вузов России, заняв 8-е место в XVI Национальном рейтинге университетов — 2025.



Напомним, что в 2025 году в Татарстане выделено более 23,1 тыс. бюджетных мест в 45 вузах, что на 4,5% больше, чем в прошлом году. В 2024 году было 22 тыс. мест, а в 2023-м — 21,1 тысячи.

Анастасия Фартыгина