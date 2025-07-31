В Татарстане на строительство двух школ выделено 762,5 млн рублей

В 2025 году в Татарстане продолжается реализация мероприятий по строительству школ в рамках федерального проекта «Все лучшее детям»

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане продолжается реализация мероприятий по строительству школ в рамках федерального проекта «Все лучшее — детям», входящего в состав нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сказано на сайте Минфина Татарстана.

В бюджете республики на 2025 год на эти цели предусмотрено 762,5 млн рублей, включая 602,4 млн рублей из федерального бюджета.

Указанные средства будут направлены на строительство двух крупных общеобразовательных учреждений:

школы на 1 224 места в микрорайоне 22-го жилого района Замелекесье Набережных Челнов;

школы на 1 224 места в жилом комплексе «Лето» Советского района Казани.

В Татарстане продолжается активная работа по строительству объектов культуры, реализации экологических проектов и благоустройству общественных пространств в рамках государственных и республиканских программ.

Рената Валеева