В Татарстане на строительство двух школ выделено 762,5 млн рублей
В 2025 году в Татарстане продолжается реализация мероприятий по строительству школ в рамках федерального проекта «Все лучшее детям»
В 2025 году в Татарстане продолжается реализация мероприятий по строительству школ в рамках федерального проекта «Все лучшее — детям», входящего в состав нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сказано на сайте Минфина Татарстана.
В бюджете республики на 2025 год на эти цели предусмотрено 762,5 млн рублей, включая 602,4 млн рублей из федерального бюджета.
Указанные средства будут направлены на строительство двух крупных общеобразовательных учреждений:
- школы на 1 224 места в микрорайоне 22-го жилого района Замелекесье Набережных Челнов;
- школы на 1 224 места в жилом комплексе «Лето» Советского района Казани.
В Татарстане продолжается активная работа по строительству объектов культуры, реализации экологических проектов и благоустройству общественных пространств в рамках государственных и республиканских программ.
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