Казанский вертолетный завод передал два новых «Ансата» авиакомпании «Авиация Колымы»

Благодаря этому пополнению авиапарк «Авиации Колымы» теперь состоит исключительно из машин Казанского вертолетного завода

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал авиакомпании «Авиация Колымы» в Магаданской области два новых вертолета «Ансат». Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Один из вертолетов был поставлен в лизинг по контракту с «Газпромбанк лизинг», а второй передан авиакомпании напрямую.

Благодаря этому пополнению, авиапарк «Авиации Колымы» теперь состоит исключительно из машин Казанского вертолетного завода, включая Ми-38 и Ми-8.

Директор «Вертолетов России» Николай Колесов отметил, что новые поставки позволят авиакомпании более эффективно распределять ресурсы, учитывая специфику задач и возможности каждого вертолета.

Вертолеты «Ансат» будут использоваться в санитарной авиации. Они оборудованы современными медицинскими системами, включая системы искусственной вентиляции легких и теле-ЭКГ, что позволит оказывать экстренную помощь пациентам непосредственно во время транспортировки.

Минпромторг России объявил о выделении 5,7 млрд рублей на модернизацию вертолетов «Ансат-М» и Ми-38-2. Эти средства пойдут на улучшение эксплуатационных характеристик и импортозамещение компонентов, что особенно актуально в условиях санкций.

Рената Валеева