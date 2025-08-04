Магдеев о новых автобусах для Челнов: «За удовольствие и комфорт надо платить»

Мэр напомнил, что в настоящее время в Набережных Челнах курсирует 135 автобусов

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах в ближайшее время планируется масштабное обновление автобусного парка. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на традиционном «деловом понедельнике» в исполкоме. Город закупит 80 новых автобусов большой вместимости, что значительно улучшит транспортное обслуживание горожан.

Финансирование проекта обеспечит раис Татарстана Рустам Минниханов, который выделит 1 млрд рублей с разбивкой на 5 лет — по 200 млн рублей ежегодно.

— Мы хотим улучшать дальше транспортное обслуживание горожан, мы на это нацелены. Но на все это нужны деньги, а как без них. Кто тебе автобусы продаст? КАМАЗ готовится нам продать автобусы, каждый — по 18 млн рублей. За удовольствие и комфорт надо платить, — подчеркнул Наиль Магдеев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мэр напомнил, что в настоящее время в Набережных Челнах курсирует 135 автобусов. Новые 80 автобусов позволят значительно улучшить транспортную доступность в городе и комфорт пассажиров. Наиль Магдеев пообещал, что к 2025—2026 годам вопрос обновления автобусного парка будет полностью решен.

В начале 2025 года в Набережных Челнах разгорелся скандал из-за обновлений маршрутной сети, которая начала действовать 1 января. Перемены вызвали недовольство горожан: они направляли в администрацию и исполком тысячи жалоб.

Рената Валеева