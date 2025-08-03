Казань заняла второе место по росту числа концертов в России

Средняя цена билета увеличилась на 20%, составив 2639 рублей, а выручка от продаж возросла на 53%

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025 года количество концертов в России увеличилось на 29%, а число фестивалей возросло на 16%, согласно исследованию МТС Live, пишет ТАСС.

Если исключить Москву и Санкт-Петербург, рост в регионах составил 35% и 18% соответственно. Наибольшее увеличение концертной активности наблюдается в Тюмени (+93%), Казани (+128%) и Челябинске (+170%).

Несмотря на то, что более половины мероприятий проходят в столицах, доля регионов в общем количестве мероприятий возросла с 43 до 48% по сравнению с 2024 годом.

Средняя цена билета увеличилась на 20%, составив 2639 рублей, а выручка от продаж возросла на 53%.

— Мы наблюдаем устойчивый рост рынка развлечений за последние несколько лет, — заявил директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин. — Спрос продолжает расти, и это позитивный сигнал для всей индустрии.

Напомним, что Татарстан посетят туроператоры, журналисты, блогеры и другие гости. На их прием Госкомитет республики по туризму готов потратить 5,6 млн рублей.



Анастасия Фартыгина