Прием туроператоров, журналистов и блогеров в Татарстане обойдется в 5,6 млн рублей
Гостей ожидают пятичасовые экскурсии по Казани с посещением кремля, Старо-Татарской слободы, собора Казанской иконы Божией Матери
Татарстан посетят туроператоры, журналисты, блогеры и другие гости. На их прием Госкомитет республики по туризму готов потратить 5,6 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
В Казани от подрядчика требуется разместить гостей на следующих условиях:
- не менее 100 суток в стандартных одноместных номерах в гостинице категории не менее пяти звезд;
- не менее 24 суток в стандартных одноместных номерах в гостинице категории не менее четырех звезд;
- не менее 36 суток в стандартных двухместных номерах в гостинице категории не менее четырех звезд.
Кроме того, участники тура проведут не менее 45 суток в стандартных одноместных номерах в гостинице категории не менее пяти звезд в Болгаре.
Гостей ожидают пятичасовые экскурсии по Казани с посещением кремля, Старо-Татарской слободы, собора Казанской иконы Божией Матери. Также для них проведут семичасовые экскурсии в Свияжске и 11-часовые — в Болгаре. Все они пройдут на русском и английском языках. В Казани экскурсии проведут также на китайском.
С татарской кухней гости познакомятся на национальном кофе-брейке. В качестве сувенирной продукции им вручат чак-чак в презентационной упаковке.
Напомним, 78% российских туристов при бронировании отелей пользуются услугами онлайн-тревел-агентств (ОТА), что обеспечивает им существенную экономию в оплате проживания — иногда до 40%. Казань заняла четвертое место в рейтинге онлайн-бронирований в этом сезоне, но и средний чек размещения вырос до уровня Санкт-Петербурга и Москвы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».