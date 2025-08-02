Прием туроператоров, журналистов и блогеров в Татарстане обойдется в 5,6 млн рублей

Гостей ожидают пятичасовые экскурсии по Казани с посещением кремля, Старо-Татарской слободы, собора Казанской иконы Божией Матери

Фото: Артем Дергунов

Татарстан посетят туроператоры, журналисты, блогеры и другие гости. На их прием Госкомитет республики по туризму готов потратить 5,6 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

В Казани от подрядчика требуется разместить гостей на следующих условиях:

не менее 100 суток в стандартных одноместных номерах в гостинице категории не менее пяти звезд;



не менее 24 суток в стандартных одноместных номерах в гостинице категории не менее четырех звезд;

не менее 36 суток в стандартных двухместных номерах в гостинице категории не менее четырех звезд.

Кроме того, участники тура проведут не менее 45 суток в стандартных одноместных номерах в гостинице категории не менее пяти звезд в Болгаре.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Гостей ожидают пятичасовые экскурсии по Казани с посещением кремля, Старо-Татарской слободы, собора Казанской иконы Божией Матери. Также для них проведут семичасовые экскурсии в Свияжске и 11-часовые — в Болгаре. Все они пройдут на русском и английском языках. В Казани экскурсии проведут также на китайском.

С татарской кухней гости познакомятся на национальном кофе-брейке. В качестве сувенирной продукции им вручат чак-чак в презентационной упаковке.

Напомним, 78% российских туристов при бронировании отелей пользуются услугами онлайн-тревел-агентств (ОТА), что обеспечивает им существенную экономию в оплате проживания — иногда до 40%. Казань заняла четвертое место в рейтинге онлайн-бронирований в этом сезоне, но и средний чек размещения вырос до уровня Санкт-Петербурга и Москвы.

Галия Гарифуллина