Игрок УНИКСа проведет матч в Египте в составе сборной России по баскетболу

Его одноклубник Андрей Лопатин не сможет помочь команде из-за травмы и пропустит оба матча

3 и 5 августа мужская сборная России по баскетболу проведет два товарищеских матча против Египта в Гизе. Оба матча начнутся в 20:00 по московскому времени.

В составе команды выступит форвард УНИКСа Михаил Беленицкий. Его одноклубник Андрей Лопатин не сможет помочь команде из-за травмы и пропустит оба матча.

Накануне в баскетбольном центре «Химки» состоялся товарищеский матч между национальными командами Ирана и России. Российская сборная одержала победу со счетом 79:58 (24:15, 14:12, 30:19, 11:12).



Анастасия Фартыгина