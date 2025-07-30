Сборная России по баскетболу одержала победу над Ираном в товарищеском матче
Лучшим игроком в составе сборной России стал тяжелый форвард Антон Квитковских
В баскетбольном центре «Химки» состоялся товарищеский матч между национальными командами Ирана и России. Российская сборная одержала победу со счетом 79:58 (24:15, 14:12, 30:19, 11:12).
Лучшим игроком в составе сборной России стал тяжелый форвард Антон Квитковских, набравший 13 очков, сделавший 7 подборов, 2 передачи и 1 перехват за 16 минут 31 секунду игрового времени.
В составе сборной Ирана наиболее результативным оказался атакующий защитник Резаэйфар Навид, на счету которого 15 очков, 3 подбора и 1 передача.
В составе команды выступили игроки казанского УНИКСа — Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин.
В первом матче россияне уступили со счетом 67:70.
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