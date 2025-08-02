В Лениногорском районе Татарстана произошла ДТП: два человека погибли

Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Mokka. После удара машина вылетела в кювет. В ВАЗе находились шесть человек, а в «Опеле» — четыре.

В Лениногорском районе Татарстана произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека. Авария случилась сегодня около 08:00 на автодороге «Альметьевск — Бугульма». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Mokka. После удара ВАЗ вылетел в кювет. В момент аварии в машине находились шесть человек, а в «Опеле» — четыре.

Два пассажира «ВАЗ-2111» погибли на месте, еще четверо получили травмы и были госпитализированы. Водителю и пассажирам «Опель Мокка» оказали медицинскую помощь.

На место происшествия выехал прокурор Лениногорска Марсель Гимаев. Ведется процессуальная проверка, и ситуация находится под контролем прокуратуры.

Напомним, что с января этого года в Татарстане зафиксировали 1 750 ДТП. В них погиб 161 человек, пострадали еще 2 132.



Анастасия Фартыгина