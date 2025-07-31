С начала года в ДТП в Татарстане погиб 161 человек

Только в июле в республике произошло 317 аварий. В результате них погибли 39 человек, получили травмы — 226

Фото: Ирина Плотникова

С января этого года в Татарстане зафиксировали 1 750 ДТП. В них погиб 161 человек, пострадали еще 2 132. Такие данные на пресс-конференции озвучил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Дамир Бикмухаметов.

По его словам, только в июле в республике произошло 317 аварий. В результате них погибли 39 человек, получили травмы — 358.

— Наиболее тяжелыми последствиями характеризуются ДТП, связанные с выездами на встречную полосу. По оперативным данным, с начала года произошло 136 таких ДТП, в результате которых 56 человек погибли, 226 получили травмы различной степени тяжести. Только в этом месяце в таких ДТП погибли 14 человек, — сообщил спикер.

Также количество ДТП в республике выросло на 58, раненых — на 39. Чисто погибших снизилось на семь человек.

Накануне в Татарстане в ДТП на квадроцикле погибли двое: следователи проводят проверку.



Галия Гарифуллина