Татарстанский пловец Минаков стал 6-м на ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем

Победителем заплыва стал француз Максим Груссе с результатом 49,62 секунды. Второе место занял швейцарец Ноэ Понти (49,83), а третьим стал канадец Илья Харун (50,07)

Фото: Динар Фатыхов

Представляющий Татарстан пловец Андрей Минаков финишировал шестым в финале на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Он преодолел дистанцию за 50,9 секунды.

Победителем заплыва стал француз Максим Груссе с результатом 49,62 секунды. Второе место занял швейцарец Ноэ Понти (49,83), а третьим стал канадец Илья Харун (50,07).

Минакову 23 года, и он уже имеет в своем активе два серебра и бронзу чемпионата мира 2019 года, а также три золота на чемпионате мира на короткой воде. Он также стал победителем чемпионата Европы в 2021 году.

Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа, и российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Накануне Никита Шлейхер стал седьмым в прыжках в воду с трехметрового трамплина.



Анастасия Фартыгина