Никита Шлейхер стал седьмым в прыжках в воду с трехметрового трамплина

При этом Китай прервал 19-летнюю золотую серию на ЧМ

Фото: realnoevremya.ru

Мексиканский прыгун в воду Осмар Ольвера завоевал золото в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, прервав доминирование китайских спортсменов, длившееся с 2005 года.

Вторым и третьим стали титулованные китайцы Цао Юань и Ван Цзунъюань соответственно, пишет РИА «Новости».

Российский спортсмен Никита Шлейхер, представляющий Татарстан, но выступающий в нейтральном статусе, занял седьмое место с 452,75 балла. Его соотечественник Илья Молчанов расположился на девятой строчке (440,25).



Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Напомним, что турнир был перенесен из Казани Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) в феврале 2023 года. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Рената Валеева