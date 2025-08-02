Рустам Минниханов посетил молодежный центр «Ак Барс» в Крыму

Минниханов осмотрел территорию центра и оценил условия, в которых занимаются и отдыхают дети

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в молодежном центре «Ак Барс» в Крыму. Этот лагерь, известный как «Сэлэт-Ак Барс», служит образовательной и развивающей площадкой для молодых спортсменов, активистов и творческих детей, сообщили в пресс-службе главы республики

Количество отдыхающих в центре растет с каждым годом. К концу июля здесь отдохнули уже 1 435 детей из разных регионов России. Чтобы попасть в лагерь, школьники должны пройти конкурсный отбор, где учитываются успехи в олимпиадах, научных конкурсах, а также высокие оценки в учебе. Важными критериями также являются спортивные достижения и активное участие в общественной жизни.

В рамках программы социальной поддержки в лагере отдыхают и дети из ЛНР. Минниханов осмотрел территорию центра и оценил условия, в которых занимаются и отдыхают дети.

Напомним, что Минобрнауки Татарстана также направило еще 10,4 млн рублей на организацию отдыха и оздоровления детей. Средства выделили из республиканского бюджета.



Анастасия Фартыгина