В Татарстане на покупку путевок в летние лагеря для детей из приемных семей направят еще 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», Минобрнауки Татарстана направит еще 10,4 млн рублей на организацию отдыха и оздоровления детей из приемных семей. Средства выделят из республиканского бюджета.



Путевки получат еще 525 человек. Продолжительность одной смены будет достигать не более 18 дней. Детей отправят в оздоровительные лагеря, где их расселят по комнатам, в которых может находиться от 3 до 5 человек. Помещения будут оснащены всей необходимой мебелью, бытовыми принадлежностями, а также ванной комнатой с туалетом, душем и раковиной.

Присматривать за детьми будут вожатые. Они же вместе с преподавателями будут заниматься досугом школьников: настольными и спортивными играми, концертами, театральными постановками и другим. Для этих целей на территории лагерей должны иметься сцены, клубы, стадионы, площадки и корты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заявки на приобретение путевок в детские лагеря будут формироваться как в летний и весенний, так и в зимний и осенний сезоны. Сами услуги необходимо оказывать до 25 декабря 2024 года.

В начале месяца «Реальное время» писало о том, что Минобрнауки Татарстана направит на покупку путевок для детей из приемных семей более 1,9 млн рублей. В рамках той закупки на отдых и оздоровление планировалось отправить около 100 детей.

Напомним, в Татарстане летним оздоровительным отдыхом было охвачено 148 тысяч детей и подростков. Из них 2,3 тысячи детей мобилизованных и 490 детей из Лисичанска.

— Это большая программа. Я считаю, что она уникальна в масштабах всей страны. Редко где удается охватить летним отдыхом такое количество детей, — рассказывал в начале сентября раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Максим Кокунин