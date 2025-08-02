Кабмин: зарплата бюджетников вырастет на 7,6% с 1 октября

На индексацию зарплат в 2025 году предусмотрено 30,8 млрд рублей из федерального бюджета

Правительство России решило повысить зарплату для некоторых категорий бюджетников на 7,6% с 1 октября 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей.

На индексацию зарплат в 2025 году предусмотрено 30,8 млрд рублей из федерального бюджета.

В кабмине уточнили, что «повышение уровня реальной зарплаты — одна из законодательно установленных гарантий по оплате труда, прописанная в Трудовом кодексе».

Напомним, что в совместном исследовании «Солара» и hh.ru выявлен рост зарплат в сфере кибербезопасности. Компании готовы платить на 36% больше профессионалам с опытом от 6 лет, несмотря на дефицит кадров в отрасли, который достигает 50—100 тыс. человек.

Анастасия Фартыгина