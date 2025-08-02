Тренер Владимир Крикунов официально возглавил «Сочи»

Сочинский клуб объявил новый состав тренерского штаба команды

Новым главным тренером «Сочи» стал Владимир Крикунов. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

Пост оставался вакантным после отставки Вячеслава Козлова, который пробыл главным тренером команды около месяца. 75-летний Крикунов пропустил последний сезон, оставаясь без работы.

— Крикунов — один из самых опытных и уважаемых отечественных специалистов. Новый сезон станет для него сороковым в качестве главного тренера. Фантастическое профессиональное долголетие, которому можно только позавидовать!, — заявил генеральный директор «Сочи» Игорь Григоренко.

В тренерский штаб Крикунова вошли ассистенты Андрей Миронов, Антон Буханко, Евгений Шалдыбин, Максим Рыбин, старший тренер — Дмитрий Михайлов, а также тренер вратарей Андрей Царев.

Крикунов в своей тренерской карьере работал с московским «Динамо», казанским «Ак Барсом», нижнекамским «Нефтехимиком», российской сборной и другими клубами.

Зульфат Шафигуллин