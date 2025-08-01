Зеленодольский завод испытал первое в России прогулочное судно на водороде «Экобалт»

В ближайшее время «Экобалт» пройдет следующие этапы заводских ходовых испытаний

Фото: Олег Тихонов

Специалисты Зеленодольского завода им. А.М. Горького успешно завершили ходовые испытания прогулочно-экскурсионного судна «Экобалт» (пр. 00393), работающего на водородном топливе. Тестирование состоялось 30 июля в акватории реки Волги и стало важным шагом в развитии водородной энергетики в России.

Уникальность судна заключается в использовании водородной установки, полностью разработанной и изготовленной специалистами петербургского Крыловского государственного научного центра (ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова).



В ходе испытаний была протестирована работа водородной установки в различных режимах, включая маневрирование, перекладку рулей, работу гребных винтов «враздрай» и подруливающего устройства. Также была проверена работоспособность блока накопителей энергии, отвечающего за резервное питание, запуск установки и сброс избыточной энергии.

— Реализация проекта стала результатом интеграции компетенций всех подразделений Крыловского научного центра, — отметил генеральный директор ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова Дмитрий Новиков.

В ближайшее время «Экобалт» пройдет следующие этапы заводских ходовых испытаний, разработанных совместными усилиями специалистов ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, Зеленодольского завода имени А.М. Горького и Верхне-Волжского филиала Российского классификационного общества.



Рената Валеева